Луценко: суд присяжных – это смерть для карательной системы

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что только суд присяжных может разоблачить все заказные уголовные дела, которые фабрикуются в правоохранительных органах.

“Для них прецедент суда присяжных – это смерть для карательной системы прокурорско-судейской вертикали, которая построена в Украине. Как только появится независимый от Администрации Президента, прокуратуры, Высшего совета юстиции суд – рухнут заказные решения”, – заявил Ю.ЛУЦЕНКО сегодня во время заседания Печерского суда, сообщает пресс-служба партии “Народная Самооборона”.

По словам экс-министра, рассмотрение его дела профессиональными судьями не дает надежды на справедливое решение из-за зависимости этих судей от власти. “Я не соглашаюсь ни с одним составом суда не потому, что они плохие, а потому что они зависимы. Возможно, среди них и есть нормальные люди, но я точно знаю, что они зависимы и будут выполнять определенные задания. Об этом свидетельствуют последние годы тех “беспредельных” решений, которые они принимают. В стране, где родной брат генерального прокурора возглавляет высшую инстанцию по моему вопросу – не может быть справедливого суда”, – заявил экс-министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в Конституции “черным по белому написано, что человек имеет право на судью, судебную коллегию или на суд присяжных”, и он готов согласиться с каким-либо решением, которое вынесет суд присяжных. “Если решение суда присяжных будет не в мою пользу, я соглашусь. Но они украли у меня это право”, – отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, в начале заседания Печерского райсуда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что намерен обратиться в соответствующие органы о привлечении к уголовной ответственности за совершение должностного преступления председательствующего на судебном процессе над ним судьи Сергея ВОВКА.

Аргументируя свою позицию, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на прошлом заседании С.ВОВК нарушил его конституционное право на рассмотрение дела судом присяжных.

«Это является нарушением Конституции, а соответственно – должностное преступление. Поэтому я буду обращаться в соответствующие органы о возбуждении против вас уголовного дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.