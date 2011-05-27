Янукович: в Украине нет политических преследований

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о неприемлемости предвзятых заявлений по поводу политических преследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в заявлении для прессы сегодня в Варшаве.

По его словам, сегодня в Украина идет путем реформ, и одна из таких реформ – это борьба с коррупцией. Президент высказал мнение, что естественным является то, что подобные процессы вызывают дискуссию как внутри страны, так и за ее пределами.

«Мы знаем, что те процессы, которые разворачиваются, например, в сфере борьбы с коррупцией, когда чиновники, в том числе и высокого ранга, будут отвечать перед законом. И здесь важно, чтобы работали демократические процессы», - сказал Президент, отметив, что речь идет о необратимости наказания и презумпции невиновности. «И ответ на вопрос, кто виноват, кто не виноват, может дать только суд, поэтому каких-либо предвзятых оценок каких-либо чиновников, в том числе и высокого ранга, не должно быть. Ответы должен давать суд, и в Украине так и будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Президент Украины находится в Варшаве, где принимает участие в XVII Саммите стран Центральной Европы.