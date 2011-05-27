Литвин: Лучше умереть под флагом, чем под забором

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политические силы прекратить дискуссии вокруг закона об использовании красных флагов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Рада”, комментируя требования оппозиции отменить данный закон.

«Когда мы говорим о непредсказуемых результатах, так те, кто будет заниматься тем, чтобы создать непредсказуемые обстоятельства в стране, должны понять, что ответственность у них будет предсказуемой. И свои политические планы, в том числе навеянные не только из Украины, вот эту травлю, должны прекратить», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что никакие флаги и никакие политические силы не помогут провокаторвам избежать ответственности.

«Нужно дать возможность людям спокойно жить и, соответственно, или чтить память, или безразлично относиться», - добавил он.

Председатель ВР вспомнил цитату из какого-то произведения: “Лучше умереть под флагом, чем под забором”.

В.ЛИТВИН заметил, что закон о красных флагах не нужно использовать для нагнетания «очередных страстей».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 апреля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (о порядке официального использования копий знамени победы). Законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны.

20 мая Президент подписал закон об использовании красных флагов в День Победы.

Представители оппозиции предлагают отменить этот закон.