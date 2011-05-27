У СИЗО нет никаких документов на содержание Луценко под стражей?

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ по поводу освобождения бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», это обращение в канцелярии Генпрокуратуры приняли в пятницу, 27 мая, в 14.30.

В обращении, в частности, отмечается, что «после 24 часов 00 минут 26 мая 2011 года истёк срок содержания в тюрьме подсудимого ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича, но вопреки его конституционного права на личную свободу и неприкосновенность, его продолжают содержать под стражей».

Как отмечает Ю.ГРЫМЧАК, «27 мая 2011 года начальник СИЗО №13 сообщил, что в его распоряжении отсутствуют какие-либо документы, на основании которых он должен обеспечить в дальнейшем содержание под стражей Ю.ЛУЦЕНКО. Так же отсутствуют ссылки на соответствующие документы и в сообщениях Департамента исполнения наказаний для средств массовой информации, которыми служебные лица департамента пытаются прикрыть очевидную незаконность своих действий и бездеятельность органов прокуратуры».

Депутат добавляет, что вопреки нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины, постановление суда от 23 мая с.г., в котором речь шла об отсутствию оснований для изменения меры пресечения, не была выдана до сих пор ни подсудимому Ю.ЛУЦЕНКО, ни защите последнего, ни администрации следственного изолятора.

В то же время, отмечается в обращении народного депутата, статьей 156 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности, предусмотрено: «Сроки содержания под стражей во время досудебного следствия истекают в день поступления дела в суд». «Частью 2 статьи 29 Конституции Украины отмечается: «Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированным решением суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом». Аналогичные нормы установлены статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - отмечается в обращении.

«Таким образом, с начала 27 мая 2011 года каждая минута содержания под стражей любым способом гражданина Украины Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о нарушении его личных прав и свобод, о попытке действующей власти вопреки всем цивилизованным нормам уничтожить своих политических оппонентов. Это беспрекословное доказательство существования политических репрессий в стране, проведение которых направляется и руководствуется с высших государственных должностей», - отмечает Ю.ГРЫМЧАК в своем обращении к генпрокурору.

Ю.ГРЫМЧАК на основании Закона «О статусе народного депутата Украины» требует немедленного освобождения из-под стражи Ю.ЛУЦЕНКО и наказания всех лиц, виновных в произволе и преступном его аресте и содержании под стражей.