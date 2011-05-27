Луганский облсовет дал русскому языку статус регионального

Луганский областной совет предоставил русскому языку статус регионального на территории области.

Как сообщает “5 канал”,депутаты облсовета единогласно приняли решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств".

По сообщению, отныне госслужащие могут вести документацию и общаться в работе на русском языке.

Как напоминает “5 канал”, в 2006 году ряд восточных и южных регионов Украины уже предоставляли статус регионального русскому языку, позднее решения были отменены в судах по представлению прокуроров. В этот раз в документе использованы другие юридические формулировки.