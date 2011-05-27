Луганский облсовет дал русскому языку статус регионального
16:20, 27 мая 2011Политика
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Теперь чиновникам можно общаться на нем
Луганский областной совет предоставил русскому языку статус регионального на территории области.
Как сообщает “5 канал”,депутаты облсовета единогласно приняли решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств".
По сообщению, отныне госслужащие могут вести документацию и общаться в работе на русском языке.
Как напоминает “5 канал”, в 2006 году ряд восточных и южных регионов Украины уже предоставляли статус регионального русскому языку, позднее решения были отменены в судах по представлению прокуроров. В этот раз в документе использованы другие юридические формулировки.
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