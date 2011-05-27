Ющенко заявляет, что он - не русофоб, и цитирует Маркса

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения в русофобском мировоззрении.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью журналу "Корреспондент" (№ 20 от 27 мая 2011 года).

"Я не русофоб. Я хорошо знаю суть российской политики. Это не укор нации. Я хочу отделить ту политику, которую проводит Кремль, от нации, ставшей великой и в становлении которой колоссальную роль сыграла Украина", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, украинский вопрос всегда будет первичным для российской политики. "В зависимости от того, как можно приблизить Украину к зоне российского влияния, будет решаться много вопросов внутренней российской политики", - убежден он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не склонен недооценивать Россию. "Чтобы недооценивать Россию, надо быть глупым политиком. Как в свое время говорил Карл Маркс, могут меняться принципы, модель российской политики, но суть ее всегда будет одна — мировое господство. С 39 тыс. кв. км Россия выросла до 2,1 млн. кв. км. Это политика экспансии. Только в ХХ веке Украина шесть раз провозглашала независимость. А спросите: куда подевалась держава Скоропадского? Куда подевалась УНР? Большевистская власть в Киеве удерживалась исключительно благодаря Москве", - подчеркнул он.