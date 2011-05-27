Луценко просит перенести суд: ему плохо

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит перенести на другой срок судебное заседание из-за сильных болей в спине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в начале судебного заседания, обращаясь к председательствующему судье Сергею ВОВКУ.

«Первое ходатайство связано с состоянием здоровья. Меня сегодня подняли в 6 часов, я почти 6 часов находился в коробке метр на метр. У меня сильно болит спина. Я не могу сидеть», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что он также хотел бы, чтобы его доставляли из СИЗО в суду в разумные сроки, поскольку иначе, если все так, как сейчас, будет происходить в дальнейшем, «то меня будут привозить из двух половинок».

По его словам, такое обращение с ним он расценивает, как пытки.