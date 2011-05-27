Янукович прибыл на саммит стран Центральной Европы
10:24, 27 мая 2011Политика
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Мероприятие проходит в Польше
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочим визитом в Республику Польша.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В Варшаве глава государства примет участие в XVII Саммите стран Центральной Европы.
Планируется, что Президент Украины выступит с речью во время Второй пленарной сессии Саммита.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет ряд двусторонних встреч.
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