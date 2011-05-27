Янукович прибыл на саммит стран Центральной Европы

Мероприятие проходит в Польше

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочим визитом в Республику Польша. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. В Варшаве глава государства примет участие в XVII Саммите стран Центральной Европы. Планируется, что Президент Украины выступит с речью во время Второй пленарной сессии Саммита. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет ряд двусторонних встреч.

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