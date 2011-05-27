Нардепы пришли в СИЗО за Луценко

Группа народных депутатов от фракции "Наша Украина - Народная самооборона" собрались возле Лукьяновского СИЗО с намерением потребовать от его руководства отпустить бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и пояснить, на каких основаниях без решения суда, начиная с 00.00 сегодняшнего дня, он содержится под стражей.

Как сообщили журналистам в пятницу утром у здания СИЗО народные депутаты Олесь ДОНИЙ и Юрий ГРЫМЧАК, ни сторона защиты Ю.ЛУЦЕНКО, ни руководство СИЗО не имеют на руках постановления суда, которым бы Ю.ЛУЦЕНКО была продлена мера пресечения.

"В связи с тем, что срок задержания Ю.ЛУЦЕНКО по решению Апелляционного суда истек вчера, он уже более 8 часов содержится под стражей незаконно", - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

Он добавил, что народные депутаты потребует от руководства СИЗО предоставить информацию о том, какое количество людей также как и Ю.ЛУЦЕНКО, без решения суда, находятся под стражей.

Возле центрального входа в Лукьяновского СИЗО в настоящее время собралось около 30 представителей СМИ. Близкие родственники Ю.ЛУЦЕНКО на данный момент в следственный изолятор не подошли.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОНИЙ, Ю.ГРЫМЧАК и жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО зашли на территорию СИЗО с требованием освободить Ю.ЛУЦЕНКО в связи с истечением срока его содержания под стражей, который был установлен Апелляционным судом Киева.

И.ЛУЦЕНКО заявила журналистам, что поскольку Печерский районный суд в своем решении сослался на постановление Апелляционного суда о мере пресечении Ю.ЛУЦЕНКО, не установив граничных сроков содержания, срок ареста истек вчера, следовательно, сегодня "он должен выйти из СИЗО с матрасом, телевизором и всем прочим, что у него есть".