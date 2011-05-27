В пенитенциарной службе говорят, что Луценко будет сидеть

Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в пятницу не выпустят из Киевского следственного изолятора.

Об этом сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы.

"Печерским районным судом Киева 23 мая 2011 года было предварительно рассмотрено дело Луценко", - напомнили в службе исполнения наказаний.

"Меру пресечения Луценко - содержание под стражей, оставить без изменений. Ходатайство о закрытии дела, его приостановлении, изменении меры пресечения обвиняемому Луценко, с содержания под стражей на другую, не связанную с содержанием под стражей, оставить без удовлетворения", - цитирует решение суда пресс-служба ведомства.

В пенитенциарной службе также отметили, что постановление обжалованию не подлежит.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что суд постановил по обвинениям Луценко назначить судебное разбирательство в здании Печерского районного суда Киева с обязательным участием прокурора на 27 мая (11.00).

Как известно, экс-глава МВД завершил в СИЗО ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела 20 апреля, несмотря на это суд 21 апреля продлил арест экс-министра к 27 мая.

Украинская правда