Завтра Луценко будут забирать домой

Завтра, 27 мая, в 9.00 возле Лукьяновского СИЗО состоится акция в поддержку бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», члены семьи Ю.ЛУЦЕНКО, друзья, коллеги и соратники будут «забирать его из Лукьяновского СИЗО (ул. Дегтяревская, 13) домой после пятимесячного заключения».

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

23 мая на заседании Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил о прекращении голодовки, и после суда его отвезли в СИЗО

Суд назначил для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению экс-министра, оставив ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Первое судебное заседание по делу по существу должно начаться 27 мая в 11.00.