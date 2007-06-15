Шкутяк: нашеукраинцев вынуждали писать заявки на получение путевок

“Некоторых депутатов-“нашеукраинцев” таки действительно вынуждали писать заявки на получение путевок в санаторно-курортные заведения Украины, чтобы выполнить план ВР по оздоровлению депутатов на год. Регионалы не писали таких заявок, потому что для них, видите ли, непрестижно отдыхать в Украине, они предпочитают загорать где-то на Мальдивах или Канарских островах”, - сказал в комментарии сайту RAZOM заместитель председателя партии “Наша Украина” Зиновий Шкутяк.

“Заявку я подал еще весной, когда еще и близко не знал, что будет такой бардак, который они развели в ВР и придется всеми возможными способами приводить их в себя. Они требовали эти заявки, потому что им нужно было выполнять план на год”, - заметил Шкутяк.

“Я не собираюсь брать никакую путевку за государственные средства. На всякий случай я напишу письмо, что я отказываюсь от их услуг и призываю своих коллег сделать то же. Но странно, что Мартинюк допустил, что может за средства парламента “оздоровить” депутатов, которые сложили свои полномочия”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, первый вице-спикер ВР V созыва Адам Мартинюк обвиняет экс-депутатов-оппозиционеров в желании отдохнуть летом за средства парламента.