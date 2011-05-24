Какие проблемы волнуют украинское село (опрос)

Жителей украинских сел больше волнует рост цен и сокращение населения, нежели политическая ситуация в стране.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом Горшенина.

В частности, отвечая на вопрос, какие из проблем села беспокоят каждого лично, подавляющее большинство селян (78,6%) назвали рост цен, более половины опрошенных (53,3%) обеспокоены высокими ценами на газ, электроэнергию, топливо и прочее, почти половину сельского населения (49,3%) волнует низкий уровень дохода и нехватка денег.

Кроме того, более четверти населения (26,9%) волнуют высокие цены на медицинские услуги и лекарства, каждый четвёртый (25%) обеспокоен отсутствием работы или угрозой её потерять, о своём здоровье и здоровье близких людей переживает больше пятой части респондентов (22,4%).

Также селян волнует плохое благоустройство села (18,2%), низкое качество медицинского обслуживания (13,9%), политическая ситуация в стране (10,4%), отсутствие перспектив, возможности профессионального роста, продвижения по службе (10,3%), бесчинство чиновников и бюрократия (10%), возрастающее разделение общества на богатых и бедных (9,4%), высокий уровень преступности, личная безопасность и безопасность семьи (8%).

Кроме того, селяне жалуются на отсутствие возможности дать детям хорошее образование (7,7%), плохие жилищные условия (7,5%), невозможность защитить свои права (7,4%), проблемы в личной жизни (взаимоотношения с семьёй и друзьями) (5,9%), плохое состояние окружающей среды (4,9%), высокий уровень коррупции (4,5%).

Также сельские жители обеспокоены вопросом землепользования и собственности на землю (3,9%) и несвоевременной выплатой зарплаты, пенсий, стипендий и прочего (3,5%). Взволнованы другими вопросами либо затруднились ответить на вопрос по 0,8% респондентов.

Отвечая на вопрос о характере изменений населения в селе, чуть меньше половины респондентов (44,3%) ответили, что его численность снижается, 22,9% опрошенных изменений не отмечают, более пятой части селян (21,1%) считают, что население растёт, а более чем каждый десятый (11,7%) затруднился ответить на этот вопрос.

25 мая в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность», в рамках которого эксперты обсудят перспективы украинского сельского хозяйства.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля.

Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах, расположенных в 24 областях Украины и Крыму, которые репрезентуют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.