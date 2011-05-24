В Украину собираются генсек Совета Европы и глава ПАСЕ

В конце этой недели состоится визит в Украину председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлута ЧАВУШОГЛУ (Турция) и генерального секретаря Совета Европы Торбйорна ЯГЛАНДА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, визиты высокопоставленных должностных лиц Совета Европы осуществляются в рамах их участия в совместном выездном заседании Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, которое пройдет в Украине 26-27 мая в рамках председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

Во время встречи высокопоставленных должностных лиц Совета Европы с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО будут обсуждаться вопрос углубления рабочих контактов и актуальные вопросы повестки дня деятельности Совета Европы.