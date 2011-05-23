Порошенко в ситуации в Украине нашел основания для оптимизма

На сегодняшний день ситуация в Украине дает основания для оптимизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в эфире одного из винницких телеканалов.

«Я считаю, что ситуация, которая есть в Украине, на сегодняшний день дает основания для оптимизма. У нас возобновилось кредитование. Как председатель Совета Национального банка я могу сказать, что Нацбанк свои обязательства и в части стабилизации валюты, и в части возобновления кредитования, и в части снижения ставок кредитования, и в части доступа, и в части осторожности банков к этой ответственной деятельности свою работу сделал», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Однако он отметил, что это не означает, что полностью ушли риски по банковскому сектору. «Это не значит, что у нас полностью ушли риски по банковскому сектору, так как неработающая экономика не дает возможности кредитовать производство - мы опять опережающими темпами кредитуем физических лиц», - сказал глава совета Нацбанка.

Он также высказал пожелание относительно укрепления украинской экономики путем ведения продуманной инвестиционной политики. «Я был бы счастливее, если бы на сегодняшний день в Украине в результате продуманной инвестиционной политики появились бы надежные заемщики-производители, которые, создавая национальный продукт, укрепляли бы мощь украинской экономики», - отметил П. ПОРОШЕНКО.