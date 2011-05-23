Луценко считает, что его дело - момент истины для власти

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, заявил, что в Украине сформирована специальная репрессивная прокурорско-судейская система, откровенно игнорирующая и закон, и Конституцию.

Как сообщает официальный сайт «Народной самообороны», об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил во время своего второго выступления в судебном заседании.

«Отказ от должного мне по Конституции права на суд присяжных окончательно подтверждает, что в Украине сформирована специальная репрессивная прокурорско-судейская система, откровенно игнорирующая и закон, и Конституцию», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, это не абстрактное политическое заявление и не случайный сбой правоохранительной и судебной системы. «За 32 дня голодовки, которая широко освещалась в СМИ, публичные обращения моих адвокатов, друзей, политических и общественных деятелей к Президенту, сбор более миллиона подписей простых граждан с требованием прекращения беззакония дают мне право говорить, что это дело стало моментом истины нынешней украинской власти», - отметил он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «И вывод очень печален: 1. В Украине есть репрессивная система сконцентрированной в одних руках исполнительной, правоохранительной и судебной власти. 2. В Украине нет распределения независимых ветвей власти, которые руководствуются законами и Конституцией».

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО как политик и гражданин обратился к украинским политикам и институтам Евросоюза с просьбой «добиваться от украинской власти выполнения взятых на себя обязательств относительно демократических стандартов».

«Вопрос не в ЛУЦЕНКО или в ТИМОШЕНКО, других политически репрессированных. Речь о 46 миллионах граждан, лишенных права на объективную правоохранительную систему и независимый суд», - цитирует слова Ю.ЛУЦЕНКО «Народная самооборона».