Наливайченко: Флаги победы превратили во флажки раздора

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что власть поднимает красный флаг над бедностью и нищетой ветеранов.

Такое мнение он выразил, комментируя подписание Президентом Украины закона о красном флаге, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Над бедностью, нищетой и обнищанием ветеранов войны, которые не имеют ни лекарств, ни полноценной поддержки, ни элементарного внимания (кроме того, что раз в году), власть не сумела придумать ничего другого, как поднять красный флаг», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, власть игнорирует настроения и потребности людей. Он считает, что слова о поддержке ветеранов, о помощи детям войны, о понимании внутри страны стали откровенной профанацией. «Вместо помощи людям, вместо нового жилья, квартир, вместо повышения пенсий и предоставления надлежащих денежных выплат, не говоря о нормальном медицинском обслуживании, власть стала соавтором войны флагов», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что интересы обычных людей не интересны политикам и политтехнологам. «Их интересуют драки, конфликты и противостояния. Этот опыт ведет свой след от российских консультантов с 2004 года. Флаги победы превратили во флажки раздора», - отметил политик. «С подписью под законом об обязательном вывешивании красных флагов власть взяла на себя прямую ответственность за неспокойствие в стране, которое уже было пережито 9 мая», - отметил он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «отныне в повестке дня провокаторов - 22 июня. Власть не только не предотвращает конфликт, но создает для него все необходимые благоприятные условия».

«Это сделано с единственной целью – власть намерена разделить людей, чтобы, среди прочего, не допустить общеукраинских акций протеста и избежать политической ответственности», - считает председатель политсовета «Нашей Украины».

По его словам, за месяц до 22 июня «Наша Украина» призывает всех украинцев не давать никакой поддержки политике и политикам, что ведут к гражданскому противостоянию и расколу Украины. «Мы обращаемся ко всем патриотическим и демократическим силам проявить мудрость и совместно действовать для укрепления национального единства. Страну хотят расколоть, и мы не должны этого допустить», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Сегодня «Наша Украина» также инициирует обращение народных депутатов в Конституционный Суд Украины с требованием отмены провокационного закона о красном флаге.