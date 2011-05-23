Луценко судят в зале, где слушались дела Колесникова и Кушнарева
Попасть смогли лишь единицы
Печерский районный суд города Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство журналистов, фотокорреспондентов и телеоператоров не смогли попасть в зал суда, который может вместить очень мало людей.
В зал судебного заседания удалось попасть группе народных депутатов, в частности, Николаю КАТЕРИНЧУКУ, Сергею ВЛАСЕНКО, Андрею ШЕВЧЕНКО и другим.
Судебное заседание проходит в том же зале суда, где когда-то рассматривались дела в отношении нынешнего вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА и покойного лидера парламентской фракции Партии регионов Евгения Кушнарёва.
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа. 28 января пресс-служба ГПУ сообщила, что установленный досудебным следствием ущерб государству составляет более 970 тыс. грн.
22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.
Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.
17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.