Луценко судят в зале, где слушались дела Колесникова и Кушнарева

Печерский районный суд города Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство журналистов, фотокорреспондентов и телеоператоров не смогли попасть в зал суда, который может вместить очень мало людей.

В зал судебного заседания удалось попасть группе народных депутатов, в частности, Николаю КАТЕРИНЧУКУ, Сергею ВЛАСЕНКО, Андрею ШЕВЧЕНКО и другим.

Судебное заседание проходит в том же зале суда, где когда-то рассматривались дела в отношении нынешнего вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА и покойного лидера парламентской фракции Партии регионов Евгения Кушнарёва.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа. 28 января пресс-служба ГПУ сообщила, что установленный досудебным следствием ущерб государству составляет более 970 тыс. грн.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.