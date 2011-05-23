Луценко обещали свидание с детьми в обмен на показания против Тимошенко?
11:05, 23 мая 2011Политика
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Жена говорит, обращалась к Войченко
Жена экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО обещал Ю.ЛУЦЕНКО свидание с детьми в обмен на показания против Ю.ТИМОШЕНКО.
Об этом она сказала в интервью «Газете по-киевски» (№49).
«Когда еще Юра был в СИЗО, дети просили устроить свидание. Я звонила, попросила пустить детей. ВОЙЧЕНКО в тот же день прибежал к ЛУЦЕНКО и говорит: «Разрешу свидание с детьми, если дадите нам что-то на ТИМОШЕНКО», - сказала И.ЛУЦЕНКО.
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