Луценко обещали свидание с детьми в обмен на показания против Тимошенко?

Жена экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО обещал Ю.ЛУЦЕНКО свидание с детьми в обмен на показания против Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом она сказала в интервью «Газете по-киевски» (№49).

«Когда еще Юра был в СИЗО, дети просили устроить свидание. Я звонила, попросила пустить детей. ВОЙЧЕНКО в тот же день прибежал к ЛУЦЕНКО и говорит: «Разрешу свидание с детьми, если дадите нам что-то на ТИМОШЕНКО», - сказала И.ЛУЦЕНКО.