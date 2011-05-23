Экс-главе СБУ не нравится, как власть играет мускулами перед Чехией

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что в ситуации с чешскими дипломатами украинская власть сработала непрофессионально.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Если власть собиралась таким образом проучить Чехию, то она допустила большую ошибку. Этот инцидент нанес серьезный вред Украине и нашим международным отношениям. Внутриполитические дрязги нельзя было переносить на украинско-чешские отношения», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что Украина является самодостаточным серьезным государством, чей научный и индустриальный потенциал, как и интересы граждан, нужно защищать. Однако действовать в подобных ситуациях следует профессионально и без скандалов.

«Решив поиграть мускулами, представители власти сработали некомпетентно. В свое время я неоднократно принимал решение о высылке руководителей консульских учреждений и дипломатов иностранных государств, которые вели на нашей территории незаконную разведывательную деятельность. Профессионально такие дела решаются без шумихи. В таких случаях информация доносится до руководства правительства другого государства и спокойно, без скандалов, дипломаты отзываются», - подчеркнул экс-председатель СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что государство должно защищать свои интересы, своих граждан, но ни в коем случае не использовать международную политику и наши интересы в двусторонних отношениях с другими странами для выяснения отношений по нашим внутренним делам. «Не стоит смешивать интересы нашей страны в Европе с неспособностью нашей правоохранительной системы доказать, что один из экс-министров совершил преступление», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что два чешских дипломата объявлены в Украине персонами нон грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

В свою очередь первый вице-премьер и председатель чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ высказал мнение, что объявление Украиной персонами нон грата двух чешских дипломатов является ответом на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.