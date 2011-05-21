Янукович подписал закон о красных флагах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20 мая подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" относительно порядка официального использования копий Флага Победы".

Как сообщает пресс-служба Президента, этим он подтвердил свою позицию, высказанную во время посещения Украинского медико-социального центра для ветеранов Великой Отечественной войны в Циблях Киевской области.

По результатам правовой экспертизы вышеупомянутого закона Кабинет министров Украины и Министерство юстиции высказались за его подписание.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет" (относительно порядка официального использования копий Флага Победы) Верховная Рада постановила 21 апреля.

Законом предусмотрено, что “Флаг Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Флага Победы должен отвечать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии”.

Законом предусмотрено, что будут использоваться копии Флага Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Кроме того, предусматривается, что он будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Киеве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Предусмотрен официальный подъем в День Победы копий флага победы на домах (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.

4 мая В.ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного флага на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции. "После того как будет получено соответствующее экспертное заключение, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЁВОЧКИН.