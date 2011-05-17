19-21 мая состоится V Всеукраинский фестиваль науки, приуроченный к профессиональному празднику научных работников - Дню науки.

Организаторы фестиваля: Национальная академия наук Украины; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины; Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, Национальный центр «Малая академия наук Украины»; Национальная академия медицинских наук Украины; Национальная академия педагогических наук Украины; Национальная академия правовых наук Украины; Национальная академия аграрных наук Украины; Национальная академия искусств Украины, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет Украины «КПИ».

Генеральные партнеры фестиваля: Посольство Французской Республики в Украине, Французский институт в Украину и Институт Франции.

Партнеры фестиваля: «Microsoft Украина», Немецкая служба академических обменов (DAAD), Большой конференц-зал НАН Украины.

Целью проведения Фестиваля науки в Украине является широкое информирование общества о научных достижениях и практических разработках отечественных научных учреждений и высших учебных заведений. В рамках Фестиваля науки предусматривается проведение многих разнообразных по форме и содержанию мероприятий, рассчитанных на разные категории участников, - дни открытых дверей в академических учреждениях и высших учебных заведениях, выступления ведущих отечественных и иностранных ученых с популярными лекциями, выставки, экскурсии в лаборатории и музеи, заседания круглых столов, презентации инновационных разработок, демонстрации научно-популярных фильмов, «научный пикник» и т.д.

Всего в рамках V Всеукраинского фестиваля науки запланировано проведение более 1000 мероприятий, которые состоятся в Киеве, областных и районных центрах Украины.

Программа мероприятий фестиваля и подробная информация - на веб-сайте www.festival.nas.gov.ua

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 мая в 10:00 в Большом конференц-зале НАН Украины (г. Киев, ул.Владимирская, 55).

С приветственными речами к участникам и гостям фестиваля обратятся: президент НАН Украины, академик НАН Украины Б.Е.ПАТОН, министр образования и науки Украины Д.В.ТАБАЧНИК, председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины академик НАН Украины В.П.СЕМИНОЖЕНКО.

Для участия в торжественном открытии фестиваля приглашены Президент Украины, премьер-министр Украины, руководители дипломатических представительств иностранных государств в Украине, известные политики, деятели культуры и искусств.

19 мая в 9:00 состоится пресс-конференция.

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