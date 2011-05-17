Дания намерена доказать свои права на Северный полюс

Дания заявила, что занимается подготовкой документов в поддержку своих претензий на участки морского дна в Арктике, сообщает Би-би-си. МИД страны подтвердил, что документы для ООН уже готовятся и будут опубликованы в июне этого года.

Территория, на которую претендует Дания, включает в себя богатый природными ресурсами Северный полюс.

Помимо Дании на арктическое морское дно претендуют еще четыре страны: США, Канада, Норвегия и Россия.