Дания намерена доказать свои права на Северный полюс
20:23, 17 мая 2011Политика
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МИД страны подтвердил
Дания заявила, что занимается подготовкой документов в поддержку своих претензий на участки морского дна в Арктике, сообщает Би-би-си. МИД страны подтвердил, что документы для ООН уже готовятся и будут опубликованы в июне этого года.
Территория, на которую претендует Дания, включает в себя богатый природными ресурсами Северный полюс.
Помимо Дании на арктическое морское дно претендуют еще четыре страны: США, Канада, Норвегия и Россия.
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