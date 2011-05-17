Мартыненко сомневается в искренности заявлений власти о евроинтеграции

Председатель фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что украинская власть не выполняет свои обязательства перед Европой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции НУ-НС, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал, выступая с парламентской трибуны.

Он призвал власть подтвердить реальными действиями искренность своих слов о «европейском выборе».

Возглавив Комитет Министров Совета Европы, Украина вместе с символическим «ключом от Европы» получила на полгода определенное «окно возможностей», чтобы придать новый импульса процесса евроинтеграции, считает лидер фракции НУ-НС.

По его мнению, взятые украинской властью на себя обязательства перед Европой не выполняются.

В частности, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, правосудие в Украине является избирательным и политически мотивированным. Он также отметил, что власть преследует оппозицию, возбудила против ее лидеров ряд уголовных дел. «Без каких-нибудь оснований за решеткой демонстративно держат оппозиционных политиков, унижают их человеческое достоинство и ставят под угрозу их здоровье и жизни», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

Кроме того, по его словам, о неудовлетворительном состоянии свободы слова свидетельствует снижение Украины в ежегодном рейтинге Freedom House с 108-го на 121-е место (на уровень Колумбии).

«Следовательно, в реальности – имеем движение от Европы и игнорирование демократических стандартов. А декларации нашей власти никого в заблуждение не вводят», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, сложилась парадоксальная ситуация: страна, которая возглавила Совет Европы, до сих пор находится под ее мониторингом.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, власть еще имеет шанс изменить ситуацию, для этого ей нужно выполнить два условия. «Во-первых, прекратить нарушать демократические свободы в Украине. Во-вторых, необходимо однозначно засвидетельствовать свой геополитический выбор. Руководители Украинского государства должны четко заявить о необходимости присоединения Украины к Зоне свободной торговли с Евросоюзом и отказаться от постсоветских Таможенных союзов», - подчеркнул он.

«Это и будет тестом на искренность заявлений власти о евроинтеграции», - добавил Н.МАРТЫНЕНКО.