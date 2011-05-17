Патриарх призывает Луценко не подвергаться опасности смерти

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ призывает бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО подумать о целесообразности дальнейшего голодания и не подвергать себя смертельной опасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской православной церкви Киевского патриархата, об этом говорится в письме ФИЛАРЕТ к Ю.ЛУЦЕНКО.

"Опасность, в которой Вы оказались, решив объявить голодовку, побуждает меня обратиться к Вам: помните, что Ваша жизнь и деятельность нужны Украине. Вы нужны своим родным, близким, друзьям, в первую очередь - Вашей жене и детям", - сказал Патриарх.

Он напомнил Ю.ЛУЦЕНКО, что "каждый христианин, исполняя волю Божию, должен по возможности беречь данный ему дар, не подвергать себя смертельной опасности". Вам следует помнить, что здоровье и жизнь - дар Божий, ибо мы приходим в этот мир и получаем жизнь только по воле Божьей, а не по своей собственной", - отметил глава УПЦ КП.

"Я не могу принять за Вас, Юрий Витальевич, какое-либо решение. Но как пастырь я призываю Вас задуматься над сказанным и перестать подвергать себя опасности.... Примите решение действовать так, чтобы не подвергать себя смертельной опасности. Изменить ранее принятое решение - это признак не слабости, но силы. Ибо этим проявляется сила веры в Правосудие Божие", - говорится в письме ФИЛАРЕТА.

Патриарх также выразил Ю.ЛУЦЕНКО свою личную поддержку и поддержку "других архиереев и верующих Киевского Патриархата".