"Батькивщину молодую" приняли в молодежную организацию ЕНП

Всеукраинскую молодежную общественную организацию «Батькивщина молодая» единогласно приняли в члены молодежной организации «Молодежь Европейской народной партии» (Youth of the European People’s Party (YEPP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины молодой».

12-15 мая в Берлине состоялся VIII Конгресс молодежной организации «Молодежь Европейской народной партии». В конгрессе приняли участие 250 участников - членов 56 молодежных организаций правоцентристского направления из 38 стран Европы.

Прием и организацию конгресса осуществляла молодежная организация Христианско-демократической партии Германии - «Молодежный союз Германии», Фонд Конрада Аденауера и Европейская народная партия.

В конгрессе YEPP приняли участие председатель Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС и канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ. «Батькивщину молодую» на конгрессе представлял ее лидер, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Евгений СУСЛОВ.

Е.СУСЛОВ отметил, что «путь «Батькивщины молодой» к европейскому признанию был длинным – более трех лет назад мы подали заявку на членство, через два года стали членом-наблюдателем европейской “молодежки”, и только 14 мая нас приняли в YEPP как полноправного члена организации. Приятно, что за это все участники конгресса проголосовали единогласно – таким образом, самая большая молодежная организация Европы выразила свою солидарность с деятельностью «Батькивщины молодой» и искреннее переживание за возвращение Украины в демократическое русло».

«Сквозной мыслью на конгрессе было желание поддержать Украину, украинскую оппозицию, чтобы предотвратить появление на карте Европы авторитарного государства», - добавил он.