В Виннице прошла акция в защиту Луценко

В центре Винницы состоялась акция в защиту экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, голодающего в знак протеста против решения суда продлить срок его заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором мероприятия выступила Винницкая областная организация партии "Народная самооборона".

Участники акции одели на себя плакаты с надписями: «Сегодня Луценко - завтра ты!», «SOS! Власть убивает Луценко!» и раздавали прохожим открытки с такими же надписями.

«Этой акцией мы пытаемся сказать обществу, что нельзя быть в стороне и, получив открытку, каждый человек сделает свой вывод», - сказал председатель Винницкой областной организации «Народной самообороны» Руслан ПАСТУШЕНКО.

При этом он отметил, что даже сегодня ему звонили из правоохранительных органов и рекомендовали не проводить акцию.

По убеждению Р.ПАСТУШЕНКО, власть «делом ЛУЦЕНКО» пытается запугать людей.

По его словам, сторонники партии неоднократно обращались в прокуратуру Винницкой области с жалобами, в которых приводили факты злоупотреблений высокопоставленных должностных лиц, которые и поныне занимают свои должности. «Это демонстрирует, что у нас не то что двойные, а тройные стандарты», - сказал Р.ПАСТУШЕНКО.

Он добавил, что на сегодня сторонниками Винницкой областной организации "Народной самообороны" около тысячи сторонников. «С арестом ЛУЦЕНКО, наоборот, многие люди начали как-то чаще пытаться выражать свою точку зрения и делать это более открыто», - сказал Р.ПАСТУШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.