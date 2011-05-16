Луценко хочет, чтобы его дело рассматривал суд присяжных

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, в ходатайстве экс-министр внутренних дел отмечает, что Украиной 17 июля 1997 года была ратифицирована Конвенция “О защите прав человека и основополагающих свобод”, где в статье 6 закреплено, что “...каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который решит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения”.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отмечает, что статья 127 Конституции прямо указывает на осуществление правосудия профессиональными судьями, и в определенных законом случаях, народными заседателями и присяжными, а частью 2 статьи 129 Конституции установлено, что судопроизводство осуществляется судьей единолично, коллегией судей или судом присяжных. “Таким образом, по Конституции, неотъемлемым правом народа Украины является право непосредственного участия в осуществлении правосудия, а каждого человека - возможность выбирать справедливый суд”, - говорится в ходатайстве.

“Следовательно, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., имею право на рассмотрение уголовного дела справедливым, беспристрастным и независимым судом, установленным законом. Таким законом является Конституция Украины, имеющая высшую юридическую силу и положениями ст. 124, 127, 129 устанавливающая, что судопроизводство в Украине осуществляется судом присяжных”, - говорится в ходатайстве.

“Неисполнение требований Конституции Украины относительно внесения изменений в уголовно-процессуальный закон в течение пятнадцати лет не может ограничить право, предоставленное гражданину Украины Конституцией, на рассмотрение дела судом присяжных”, - отмечает Ю.ЛУЦЕНКО.

“Именно рассмотрение дела судом присяжных является безусловной и конституционной гарантией обеспечения права на справедливый суд, закрепленного в ст. 5 Конвенции о защите прав человека и гражданина. Суд присяжных - это конституционное право народа принимать участие в осуществлении правосудия, которое не может быть ограничено кем-либо”, - говорится в ходатайстве.

“Ввиду того, что ст. 218 УПК Украины определена возможность обвиняемому заявить ходатайство о составе суда, который будет осуществлять рассмотрение его дела, и то, что нормы Конституции являются нормами прямого действия, считаю, что единственным законным составом суда, который обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение уголовного дела по обвинению меня, ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича, является суд присяжных”, - говорится в документе.