В БЮТ говорят, что судебная система стала рабой Януковича

Сегодняшнее решение Печерского районного суда Киева о законности уголовного преследования лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует об уничтожении судебной системы в Украине.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции "БЮТ-Батькивщина" по поводу отказа суда удовлетворить жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на возбуждение в отношении нее уголовного дела относительно заключения газовых контрактов.

"Откровенно говоря, мы предполагали подобное развитие событий и не возлагали надежд на справедливое решение Печерского суда. Но то, что давно является очевидным для нас, о чем мы не прекращали говорить все время с начала политических репрессий в Украине, сегодня стало очевидным для всей страны и для мирового сообщества. Судебная система Украины преобразована в рабыню ЯНУКОВИЧА", - говорится в заявлении.

Фракция напоминает, что в ходе рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО приводил суду убедительные аргументы о незаконности возбуждения дела в отношении лидера партии "Батькивщина". В частности, о фальсификации постановления о возбуждении дела свидетельствуют документы из Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, уже опубликованные в СМИ.

Речь идет о письме министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ о том, что премьер-министр не должен утверждать директивы на переговоры компании "Нафтогаз Украины": "требований о необходимости утверждения Кабинетом министров директив делегации НАК "Нафтогаз Украины" на переговоры с другими субъектами хозяйствования устав (НАК) не содержит".

Кроме того, к делу, возбужденному ГПУ, приобщен документ Генеральной прокуратуры, который свидетельствует о беспочвенности основной статьи обвинений Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий. В частности, в ответе на запрос депутата-«регионала» заместитель руководителя ГПУ Виктор КУДРЯВЦЕВ отметил, что "директивы делегации НАК "Нафтогаз Украины" на переговоры с ОАО "Газпром"... не могут рассматриваться в понимании директив правительства, утверждение которых регулируется законодательством Украины".

"Сегодня Печерский суд, сам того не желая, вынес обвинение не Юлии ТИМОШЕНКО, а персонально Виктору ЯНУКОВИЧУ. Поскольку красноречиво доказал факт уничтожения правосудия в Украине", - заявляют депутаты от "БЮТ-Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева сегодня, 16 мая, признал законным постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

Суд признал основания достаточными для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела. "Достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и для того, чтобы начать процедуру расследования уголовного дела, а потому жалоба удовлетворению не подлежит. Суд постановил: оставить жалобу ТИМОШЕНКО без удовлетворения", - объявила судья Галина СУПРУН.

Согласно законодательству это решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение трех дней.