Милиция посчитала, сколько рук срывали флаг КПУ в Тернополе

В Тернополе к срыванию из местного офиса КПУ партийного флага, который впоследствии сожгли в парке Славы, причастны шесть человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей областного управления милиции.

В сообщении сказано, что 9 мая около 19.00 в дежурную часть Тернопольского городского отдела милиции поступило сообщения о том, что неустановленные лица из хулиганских побуждений, грубо в нарушение общественного порядка, проникли через забор на территорию помещения, которое является собственностью Тернопольского областного комитета Компартии Украины, где, действуя с особой дерзостью, повредили имущество вышеуказанной партии, сорвав партийный флаг, и нанесли телесные повреждения 63-летнему жителю областного центра.

После проведения доследственной проверки следственным отделом Тернопольского городского отдела внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

По данным стражей порядка, хулиганские действия совершила группа из шести человек.

«Наиболее активно действовал 21-летний житель областного центра, личность которого установлена и 14 мая задержан в порядке ст. 115 УПК Украины как подозреваемого в совершении преступления. В связи с большим резонансом указанных событий, с целью проведения более объективного расследования данного уголовного дела, досудебное следствие поручено опытному следователю областного аппарата УМВД», говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, в Тернополе представители ВО «Свобода» пикетировали милицию, требуя освободить задержанного однопартийца Виктора КОЗОРОГА, которого работники милиции обвиняют в срыве флага КПУ 9 мая.