Тимошенко заболела

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО планируют в ближайшее время обжаловать в Апелляционном суде города Киева решение Печерского районного суда о признании законным постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам после объявления Печерским райсудом своего решения.

«Апелляция будет подана практически в ближайшее время. Единственное, что Ю.ТИМОШЕНКО утром была с температурой, плохо себя чувствовала, поэтому она не имела возможности прийти на объявление решения по этому делу, но апелляция будет подана, я думаю, завтра», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник сомневается, что Апелляционный суд Киева признает незаконным решение Печерского районного суда Киева. «Мы не ждем правосудия и от Апелляционного суда города Киева. Все, кто видел дело ЛУЦЕНКО, кто сейчас присутствовал в зале Печерского суда, понимают, что правосудие и Печерский суд - это далеко не однокоренные слова», - сказал он.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнул, что после получения двух решений суда – Печерского районного и Апелляционного суда Киева – появятся основания для обращения в Европейский суд по правам человека. «Мы пройдем этот путь ради того, чтобы иметь юридическую возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Я убежден, что Европейский суд нормальными установленным соответствующими процедурными регламентными нормами рассмотрит жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и вынесет справедливое и обоснованное решение», - убежден он.

С.ВЛАСЕНКО убежден, что по результатам рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО Печерский суд должен был отменить постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела как незаконное. «Другого решения, кроме как отменить сегодня постановление о возбуждении уголовного дела, у суда не было», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу с требованием признать незаконным возбуждение в отношении нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

16 мая Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений.