Какие проблемы молодежь считает наиболее актуальными (опрос)

Трудоустройство и отсутствие возможностей для самореализации являются наиболее актуальными проблемами современной молодёжи.

Такой вывод сделали эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», результаты которых были переданы агентству УНИАН.

Среди проблем, касающихся их лично, украинские студенты выделяют отсутствие работы и проблемы с трудоустройством (36%), материальную зависимость от кого-либо (34,1%), а также отсутствие свободного времени (28,4%).

В России и Польше молодые люди обеспокоены материальной зависимостью от кого-либо (38,7% и 40,3% соответственно), проблемой трудоустройства (34,2% и 41,1%), а около четверти в России (26,1%) и трети в Польше (32,1%) студентов беспокоит проблема отсутствия свободного времени.

При этом, почти у трети студентов Казахстана (30%) ни одной из указанных в опросе проблем нет. Только каждому пятому (20,7%) недостаёт свободного времени, а 13,6% казахских студентов беспокоит материальная зависимость от кого-либо.

Характеризуя проблемы молодёжи в целом, украинцы поставили на первое место проблему трудоустройства (64,5%), алкогольной (58,4%) и наркотической (43,6%) зависимости молодёжи.

В России алкогольная зависимость вызывает наибольшую обеспокоенность (62,4%), затем следует трудоустройство (57,5%) и наркомания (51,3%).

У Казахстана схожие проблемы – присутствует беспокойство по поводу трудоустройства (47,1%), алкогольной зависимости молодёжи (30,4%) и отсутствия возможностей для самореализации (27,1%).

А вот в Польше молодежь больше всего волнуют карьера и трудоустройство (69%). Из-за конфликтов с родителями переживает почти каждый второй молодой поляк (48,4%), и почти столько же опрошенных считают, что их сверстники страдают от депрессии (43,3%).

Комментируя результаты исследования, рок-музыкант, лидер российской группы «ДДТ» Юрий ШЕВЧУК отметил, что молодые люди сегодня сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкивались и их родители. «Перед сегодняшней молодёжью стоят те же проблемы, которые стояли и перед нами, когда мы были молодыми: добро – зло, правда – неправда, ложь. Всё то же самое – любовь, ненависть. Все те же самые проблемы», - сказал он.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.