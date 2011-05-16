Суд признал законным возбуждение дела против Тимошенко

Печерский районный суд Киева признал законным постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявлено сегодня по результатам рассмотрения соответствующей жалобы Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд признал основания достаточными для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела. "Достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и для того, чтобы начать процедуру расследования уголовного дела, а потому жалоба удовлетворению не подлежит. Суд постановил: оставить жалобу ТИМОШЕНКО без удовлетворения", - объявила судья Галина СУПРУН.

Согласно законодательству это решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение трех дней.

Суд также признал заявление Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости привлечения к уголовной ответственности следователя, который незаконно возбудил в отношении нее уголовное дело, не относящимся к компетенции суда и направил его в Генеральную прокуратуру.

В судебном заседании председательствовала судья ГСУПРУН. Во время объявления постановления сторонники Ю.ТИМОШЕНКО кричали: "Позор!".

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу с требованием признать незаконным возбуждение в отношении нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы. Защитником Ю.ТИМОШЕНКО в процессе выступал народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.