Международное ножевое шоу «Стальная грань»

В центре столицы Украины пройдет шоу ножей «Стальная Грань».

21-22 мая 2011 года в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины яркие и интересные мероприятия будут идти чередой, сменяя и дополняя друг друга. Рыцари–реконструкторы, ведущая танцовщица стиля Трайбл Бэлллиданс, артисты Национального цирка Украины, воспитанники Федерации ушу/гунфу и цигун Украины, московский клуб спортивного метания ножей, Гильдия Лучников Украины, мастера-кузнецы, шеф-повары ресторанов и многие другие организации предложат вниманию гостей шоу показательные выступления и мастер-классы. И не только продемонстрируют, но и обучат всех желающих своему мастерству. А экспозиция современных ножей ознакомит посетителей с тенденциями рынка.

Непосредственно в зале будут расположены стенды компаний, представляющих ножевую продукцию известных во всем мире торговых брендов.

А именно:

«ИБИС» – крупнейшая в Украине сеть магазинов, в которой можно приобрести товары для охоты, рыбалки и активного отдыха. Ассортимент ножей представлен продукцией известных американских и европейских компаний: Cold Steel, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora; японскими ножами Mcusta, российскими фирмами а также целым рядом уникальных работ ножевых мастеров, которые не оставят равнодушными ценителей эксклюзивных вещей.

«Эколог» - эксклюзивный представитель известной немецкой фирмы Carl Linder Nachf (Золинген). С 2005г по 2010 г. ножи Linder 4 раза удостаивались высших наград International knife Award на ежегодных оружейных выставках IWA в Нюрнберге. Такого результата пока еще не достигла ни одна из ножевых фирм мира.

«ЛЕЗО ГРУП» - ведущий дистрибьютор ножей, заточного инструмента, кухонных аксессуаров японских производителей Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, Hattori, Hatamoto, Kanetsugu, Kanetsune, Rockstead, Hiro, G.Sakai, Seki-Cut, Seto. Кухонные, складные и туристические ножи, авторские работы, художественные клинки, мечи японских мастеров.

«Кизляр Украина» - организатор шоу, представитель крупнейшего российского завода «Кизляр» и ООО «Северная Корона» - официального поставщика Подарочного фонда Президента Российской Федерации.

Около полусотни мастеров продемонстрируют авторские работы: от этнических до ультрасовременных изделий.

В течение двух дней поэтапно будет создан нож шоу: начиная от ковки клинка и заканчивая пошивом ножен.

Также будет проведен практический семинар «Кованый нож» (по материалам собранным среди скандинавских и украинских мастеров-ножовщиков).

Вход свободный.

Шоу «Стальная Грань» начинает свою работу 21 мая в 11.00 и до 19.00 ждет посетителей. А 22 мая - с 10.00 до 18.00.

Аккредитация для представителей СМИ и дополнительная информация по телефонам:

(044) 536-11-14 (15;16)

(066) 172-17-85.

Контактное лицо:

Гребенщикова Наталия

директор ООО «Кизляр Украина»

Более детальная информация на сайте: http://steeledge.com.ua/