Табачник засекретил текст учебника по истории Украины

14:16, 16 мая 2011
Политика
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Кириленко делал запрос

Министерство образования Украины отказалось предоставить  текст учебника по истории Украины для 11 классов, который готовится к печати.

В ответе на депутатский запрос лидера партии «За Украину!» Вячеслава Кириленко  с требованием предоставить для ознакомления текст учебника по истории,  министр образования Дмитрий  Табачник лишь указывает авторов учебников для 11 класса по истории Украины и сообщает, что  «учебники для 11 класса находятся в издательстве и готовятся к печати».

По словам Вячеслава Кириленко, отказ предоставить для ознакомления тексты учебников по истории  еще раз подтверждает, что министр Табачник переписывает украинскую историю.

 «Мы неоднократно слышали от украинских научных работников заявления о том, что МОН требует изъять из учебников истории разделы о героях Крут, Украинских Сечевых Стрелках, освободительной борьбе УПА в годы Второй мировой войны и тому подобное», -  отметил политик.  -  Отказ предоставить для ознакомления текст учебников по истории для 11 классов, которые уже находятся в типографиях, к сожалению, лишь подтверждает слова историков». 

Как известно, 17 марта в Верховной Раде  Председатель партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко обратился с депутатским запросом к премьер-министру Украины Азарову с требованием предоставить для ознакомления тексты новых учебников по истории Украины.

 «Ввиду неоднократных заявлений и действий Дмитрия Табачника, направленных на пересмотр содержания учебников, и вызванным этим напряжением в среде специалистов-историков и в обществе в целом, угрозу политического цензурирования текстов учебников, прошу дать поручение министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику предоставить мне как народному депутату Украины вышеупомянутые тексты учебников для ознакомления», - отмечается в обращении.

 

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