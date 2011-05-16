Табачник засекретил текст учебника по истории Украины

Министерство образования Украины отказалось предоставить текст учебника по истории Украины для 11 классов, который готовится к печати.

В ответе на депутатский запрос лидера партии «За Украину!» Вячеслава Кириленко с требованием предоставить для ознакомления текст учебника по истории, министр образования Дмитрий Табачник лишь указывает авторов учебников для 11 класса по истории Украины и сообщает, что «учебники для 11 класса находятся в издательстве и готовятся к печати».

По словам Вячеслава Кириленко, отказ предоставить для ознакомления тексты учебников по истории еще раз подтверждает, что министр Табачник переписывает украинскую историю.

«Мы неоднократно слышали от украинских научных работников заявления о том, что МОН требует изъять из учебников истории разделы о героях Крут, Украинских Сечевых Стрелках, освободительной борьбе УПА в годы Второй мировой войны и тому подобное», - отметил политик. - Отказ предоставить для ознакомления текст учебников по истории для 11 классов, которые уже находятся в типографиях, к сожалению, лишь подтверждает слова историков».

Как известно, 17 марта в Верховной Раде Председатель партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко обратился с депутатским запросом к премьер-министру Украины Азарову с требованием предоставить для ознакомления тексты новых учебников по истории Украины.

«Ввиду неоднократных заявлений и действий Дмитрия Табачника, направленных на пересмотр содержания учебников, и вызванным этим напряжением в среде специалистов-историков и в обществе в целом, угрозу политического цензурирования текстов учебников, прошу дать поручение министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику предоставить мне как народному депутату Украины вышеупомянутые тексты учебников для ознакомления», - отмечается в обращении.