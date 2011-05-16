В СМИ попала информация о козырях Тимошенко в суде

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет настаивать на необязательности решения правительства для утверждения директив украинской делегации на переговоры с российской компанией «Газпром».

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина», в распоряжении редакции оказалась часть материалов уголовного дела, возбужденного в начале апреля в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Как известно, в постановлении о возбуждении дела номер 49-3151, врученном Ю.ТИМОШЕНКО 13 апреля, говорится, что 19 января 2009 года она, "превышая предоставленную ей власть и служебные полномочия, лично приняла и утвердила своей подписью и печатью Кабинета министров письменную директиву НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах", что привело к существенным убыткам для государства. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева начал рассматривать жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на возбуждение в отношении нее уголовного дела, однако решение пока не принял.

Материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении газеты, опровергают точку зрения прокуратуры о том, что директивы должны были утверждаться решением правительства. По словам представителей окружения Ю.ТИМОШЕНКО, эти материалы будут использованы в суде в качестве главных аргументов защиты. Парадоксально, но авторами документов, на которые планируют ссылаться защитники лидера "Батьківщины", являются представители власти, занимавшие свои посты уже при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ, которого Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла в организации репрессий против нее.

Из ответа бывшего заместителя генерального прокурора Виктора КУДРЯВЦЕВА на депутатский запрос Владимира ОЛИЙНЫКА (Партия регионов), датированного июнем 2010 года, можно сделать вывод, что экс-премьер при подписании директив не нарушала закон. "Установлено, что законодательство предусматривает утверждение Кабинетом министров директив делегациям и представителям Украины только относительно ведения переговоров и подписания международных договоров Украины, – говорится в письме В.КУДРЯВЦЕВА В.ОЛИЙНЫКУ. – В свою очередь закон «О внешнеэкономической деятельности», регулирующий основные принципы этой деятельности, не содержит норм о предоставлении органами государственной власти директив субъектам внешнеэкономической деятельности относительно заключения внешнеэкономических договоров (контрактов)". Он также ссылается на закон "О Кабинете министров", в котором "прямо не предусмотрены ни полномочия премьер-министра единолично принимать соответствующие решения, ни запрет принимать такие решения". "Директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром»... не могут рассматриваться в понимании директив правительства, утверждение которых регулируется законодательством Украины", – резюмируется в документе.

Как напоминает «КоммерсантЪ», основания сомневаться в подлинности директив появились сначала у членов Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" после ознакомления со стенограммой заседания Кабмина от 19 января 2009 года. В ходе заседания первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявил, что цена газа $450 за тысячу кубометров "является политической, неприемлемой для нас", и пояснил, что минимизировать стоимость топлива можно благодаря директивам. В них предлагалось закрепить, что на протяжении 2009 года для Украины будет действовать 20-процентная скидка при условии сохранения неизменной ставки транзита газа, а также зафиксирована уступка со стороны РФ 10 млрд. кубометров газа, находящихся в украинских подземных хранилищах и принадлежащих компании RosUkrEnergo. А.ТУРЧИНОВ отмечал, что "на таких условиях среднегодовая цена, по которой мы сможем продавать газ промышленности, будет составлять менее $230 за тысячу кубометров". Несмотря на его доводы, Кабмин не принял директивы делегации "Нафтогаза" на переговорах с "Газпромом".

В аналогичном мнению В.КУДРЯВЦЕВА ключе выдержано датированное 7 апреля этого года письмо министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА председателю Службы безопасности Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, также фигурирующее в материалах уголовного дела и имеющееся в распоряжении издания. Министр сообщает, что "требований необходимости утверждения Кабинетом министров директив делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с другими субъектами хозяйствования устав не содержит". "В свою очередь закон «О внешнеэкономической деятельности»... не содержит норм относительно предоставления органами государственной власти директив субъектам внешнеэкономической деятельности на подписание внешнеэкономических договоров (контрактов), – говорится в письме А.ЛАВРИНОВИЧА. – Исходя из вышеизложенного, законодательство предусматривает утверждение Кабинетом министров директив делегациям или представителям Украины на ведение переговоров и подписание только международных договоров Украины".

Представители защиты Ю.ТИМОШЕНКО уверены, что эти документы станут веским аргументом при рассмотрении уголовного дела в суде. "В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела единственное обвинение, выдвигаемое в адрес Юлии ТИМОШЕНКО, состоит в якобы превышении ею власти при подписании якобы от имени Кабмина так называемых директив, – заявил газете защитник экс-премьера, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО («БЮТ-Батьківщина»). – В то же время, возбуждая уголовное дело, следователь сознательно искажает факты и дает неправдивые оценки, имея в документах (ГПУ и Минюста – «КоммерсантЪ») достаточно доказательств невиновности ТИМОШЕНКО".

По мнению С.ВЛАСЕНКО, наличие указанных документов – это не единственный пример "сознательного искажения фактов" представителями следствия при возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Ее защитник отметил, что следователь "с маниакальной настойчивостью утверждает, что якобы Украина, якобы благодаря контрактам Ю.ТИМОШЕНКО стала получать газ по $450 за тысячу кубометров". "Но в материалах дела есть экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, а также так называемая справка о якобы финансовых убытках «Нафтогаза», – сказал он.– И даже в этой справке приглашенные следствием эксперты отметили, что в 2009 году Украина потребляла газ не по $450 за тысячу кубометров, а по $233! То есть и этот элемент следователь сознательно исказил!"

В Партии регионов и ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно признаков государственной измены в сфере экономической безопасности, несмотря на приведенные аргументы сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, уверены в нарушении ею закона. В частности, член ВСК В.ОЛИЙНЫК (Партия регионов) считает, что "любой здравомыслящий судья разобьет данные аргументы в пух и прах, основываясь на нормах Конституции". "В ст. 19 Конституции четко написано, что должностные лица органов государственной власти обязаны действовать только на основании полномочий, предусмотренных законами и Конституцией, – заявил «Коммерсанту» депутат. – Если она в суде будет ссылаться на то, что Кабинет министров не должен был утверждать директивы, поскольку речь шла не о международном договоре, а о соглашении между хозяйствующими субъектами, то судья абсолютно закономерно спросит: «А на основании каких полномочий вы подписали эти директивы?». В таком случае, уверен В.ОЛИЙНЫК, "ответить Юлии ТИМОШЕНКО будет нечего". "Потому что среди полномочий премьер-министра, указанных в законодательстве, право единолично подписывать такие документы попросту не числится",– резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы.

Сегодня Печерский райсуд в 14.00 объявит решение по результатам рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО относительно незаконности возбуждения против нее уголовного дела.