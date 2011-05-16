Симоненко: В Украине назрела необходимость федерализации

В Украине назрела необходимость федерализации, считает лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

По мнению П.СИМОНЕНКО, события 9 мая во Львове показали, что назрела угроза территориального раскола Украины.

«Необходимо включить федерализацию в политическую повестку дня Украины. Сегодня эта тема уже назрела, ее нужно рассматривать, чтобы понимать, каким образом мы будем выстраивать целостное государство, каким образом будем повышать возможности территориальных громад, при том, что мы несем общую ответственность за единство государства», - заявил он.

По мнению П.СИМОНЕНКО, Донецкая область является сегодня в Украине единственным регионом-донором. «Я считаю, что не вправе Донецкая область финансировать сегодня бандеровцев, вояков ОУН-УПА, которые убивали наших с вами дедов и отцов. За счет государственного бюджета они получают дополнительную пенсию, а наши герои, наши деды и прадеды унижены и оскорблены этим… К сожалению, наши школы и культурные учреждения хиреют и приходят в упадок здесь, а там используются бюджетные средства более чем в три раза больше на развитие этих областей, чем в областях, которые являются донорами государственного бюджета», - сказал лидер КПУ.