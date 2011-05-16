Тимошенко просит возбудить уголовное дело против Нечвоглода

Печерский районный суд Киева в 14.00 объявит решение по результатам рассмотрения жалобы лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно незаконности возбуждения против нее уголовного дела относительно подписания 2009 года газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, суд перешел в совещательную комнату для вынесения решения.

Во время утреннего заседания судьи заслушали объяснение прокурора относительно материалов дела, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела. В частности, прокурор, невзирая на противоречия в материалах, продолжал настаивать на законности поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Представитель Генеральной прокуратуры отметил, что постановление о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО было вынесено на основании материалов СБУ, и признал, что все экспертизы проводились после возбуждения дела.

После дебатов сторон защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО в очередной раз подчеркнул, что уголовное дело возбуждено незаконно. «Я прошу вас вспомнить, что вы судья, и будете выносить решение именем Украины», - сказал он, обращаясь к судье Галине СУПРУН, которая председательствует на судебном заседании.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО передала суду заявление, в котором просит вынести отдельное решение о возбуждении уголовного дела против следователя Генпрокуратуры, который принял постановление о возбуждении против нее дела.

«Я хочу передать вам заявление, в котором изложены все эти действия господина НЕЧВОГЛОДА, – нарушение законов, нарушение здравого смысла. И я просила бы рассмотреть заявление о преступлении господина НЕЧВОГЛОДА и вынести отдельное решение о возбуждении уголовного дела против господина НЕЧВОГЛОДА, потому что таких фальсификаторов нужно наказывать», - заявила экс-премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы.