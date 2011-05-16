Симоненко собирается проводить акцию во Львове вместе с Зюгановым

В июне активисты КПУ и КПРФ проведут во Львове совместную акцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

По словам П.СИМОНЕНКО, сейчас решается вопрос о дате проведения данной акции, возможно, это будет 22 июня.

«Дело в том, что мы разговаривали с Геннадием Андреевичем ЗЮГАНОВЫМ (лидером КПРФ) и считаем, что коммунисты должны показать, что наши устремления - это уважение суверенитета государств и Украины, и Российской Федерации. Мы должны показать сегодня, что коммунисты будут все делать для того, чтобы защитить правду истории. Что коммунисты и Украины, и Российской Федерации будут все делать для того, чтобы, уважая традиции народов, мы отдали память и глубочайшее уважение тем, кто обеспечил то, чем мы сегодня располагаем. Мы обсуждаем вопрос о проведении совместной акции во Львове», - отметил он.

П.СИМОНЕНКО считает, что данная акция продемонстрирует взаимное уважение украинского и российского народов.