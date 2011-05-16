Защита Луценко снова будет искать правды в Европе

Защита экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО планирует снова обратиться в Европейский суд по правам человека, дополнив свою жалобу новыми фактами.

Об этом Deutsche Welle сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

16 мая истекает срок, отведенный судом для ознакомления защитников бывшего министра внутренних дел с материалами дела против него. Однако адвокаты считают незаконным временное ограничение для ознакомления с материалами.

«Мы сказали, что не желаем знакомиться с материалами уголовного дела. Делайте, что хотите. Мы свою функцию уже выполнили. А то, что они ограничили нас во времени для изучения дела – это для них подстраховка. Они сейчас спешат и уже 17-го направят это дело в суд с обвинительным заключением», - сказал И.ФОМИН, прогнозируя возможный дальнейший ход дела против его подзащитного.

В то же время он отметил, что защитники Ю.ЛУЦЕНКО не будут сидеть сложа руки, но не уточнил, какая будет избрана тактика защиты бывшего министра внутренних дел, чтобы заранее не открывать карты.

Он также добавил, что планируется дополнить жалобу в Европейский суд по правам человека, которую они подавали ранее, новыми фактами. По словам И.ФОМИНА, защита будет добиваться признания ареста Ю.ЛУЦЕНКО не отвечающим украинскому законодательству и Европейской конвенции по правам человека.

По убеждению адвоката, мирным путем решить дело Ю.ЛУЦЕНКО украинская сторона не собирается. «У нас сейчас приветствуется политика жесткой руки, которая не способна ни на компромиссы, ни на мировые соглашения», - считает И.ФОМИН.

В то же время политолог Александр ПАЛИЙ считает, что на Европейский суд по правам человека Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокатам не стоит возлагать большие надежды. По его мнению, максимум, чего можно добуться по этому делу через Европейский суд по правам человека, это повторное рассмотрение дела украинскими судами, отмечает Deutsche Welle.