Компанию Луценко в больнице составит еще один арестованный экс-чиновник

Печерский районный суд Киева поручил руководству следственного изолятора обеспечить медицинское обследование бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО с привлечением врачей и оборудования Киевской больницы скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, коллегия Печерского райсуда сегодня во время очередного заседания удовлетворила ходатайство В.ИВАЩЕНКО о необходимости проведения комплексного медобследования, поскольку, как отметил подсудимый в своем ходатайстве, за последний месяц он уже потерял чувствительность стоп обеих ног.

Как отмечается в решении суда, обязательства обеспечить медобследование возложено на руководство СИЗО, а конвойная служба должна доставить подсудимого в Киевскую городскую больницу скорой помощи.

В свою очередь сторона обвинения заявила на судебном заседании по поводу этого ходатайства, что «не имела и не имеет никаких существенных возражений относительно обследования состояния здоровья подсудимого ИВАЩЕНКО». Однако при этом заметила, что такие мероприятия должны проводить «независимые врачи», поскольку, по мнению представителей прокуратуры, медики главного военного госпиталя, которые когда-то были подчиненными В.ИВАЩЕНКО, могут отнестись к обследованию необъективно.

На вопрос суда, не против ли прокуратура, если обследование будет осуществлять медицинский персонал больницы скорой помощи, был получен положительный ответ.

В то же время суд удовлетворил просьбу В.ИВАЩЕНКО перенести судебное заседание из-за плохого самочувствия и необходимостью пройти в связи с этим комплексное обследование.

Следующее судебное заседание по делу должно состояться 18 мая.

Как сообщалось, в Киевской клинической больнице скорой медицинской помощи сейчас находится экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, которого туда перевели из СИЗО вследствие ухудшения состояния здоровья.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» М. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

7 апреля этого года Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайства адвокатов об освобождении В.ИВАЩЕНКО из-под стражи из-за ухудшения состояния его здоровья.

18 апреля адвокат заявил, что руководство медицинской части Киевского СИЗО отказывается собрать консилиум врачей для проведения тщательного исследования состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО. «ИВАЩЕНКО несколько раз обращался в медчасть СИЗО с просьбой провести консилиум медиков из-за ухудшения состояния здоровья (он потерял чувствительность пальцев обеих ног), но ответа до сих пор не получил», - сказал адвокат.