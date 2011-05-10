Тимошенко считает, что инцидент во Львове спланировала власть
19:37, 10 мая 2011Политика
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Чтоб происходило противостояние украинцев
Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что события во время празднования Дня Победы во Львове были спровоцированы властью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам.
«Я убеждена, что события во Львове и события вокруг красного флага были заранее спланированы действующей властью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, тем самым власть хочет разделить Украину на куски, чтобы происходило постоянное противостояние украинцев.
«Я считаю, что все это сфабрикованная, заранее подготовленная драка, и красный флаг был этому стартовым началом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она призвала украинцев не поддаваться на эти провокации.
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