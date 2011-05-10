Карпачева просит Пшонку за Луценко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ дать поручение рассмотреть вопрос об изменении бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Н.КАРПАЧЕВА, осуществляя производство по обращениям народных депутатов и ряда общественных организаций относительно нарушения права Ю.ЛУЦЕНКО на свободу и личную неприкосновенность, 4 мая во время мониторинга состояния соблюдения прав заключенных в Киевском следственном изоляторе встретилась с арестованным один на один в камере СИЗО.

Во время беседы Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что мера пресечения ему избрано необоснованно, продление сроков пребывания под стражей осуществлялось без учета всех обстоятельств дела и данных о его личности. В частности, заключенный отметил, что на сегодняшний день отсутствует главный аргумент следствия, который был основанием для его ареста, – затянувшееся ознакомление с материалами дела. Бывший министр внутренних дел Украины сообщил, что с материалами дела он полностью ознакомился. Это подтверждается и постановлением Апелляционного суда города Киева от 21 апреля 2011 года о продолении срока содержания его под стражей до 5 месяцев.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека обратилась с письмом к генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ. Н.КАРПАЧЕВА считает немотивированной ссылку в упомянутом постановлении Апелляционного суда города Киева как на основание для продления срока содержания под стражей невыполнение защитниками и обвиняемым требований статей 218-220 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Речь идет о процессуальном поведении других участников процесса, а поэтому к ним, по мнению Омбудсмана, следователем должны применяться индивидуальные меры влияния. К тому же, защитники Ю.ЛУЦЕНКО отказались знакомиться с материалами дела, обратившись 5 мая к Генеральной прокуратуре Украины с соответствующим заявлением-ходатайством.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание, что в материалах дела данные о том, что Ю.ЛУЦЕНКО женат, имеет двое детей (один из которых несовершеннолетний), положительно характеризуется по месту работы и проживанию, является активным общественным и политическим деятелем. Во время рассмотрения Апелляционным судом города Киева вопроса о продлении срока содержания экс-министра под стражей в суду обратились с ходатайством о взятии его на поруки 65 народных депутатов Украины и Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО.

Как отмечается в письме Омбудсмана, из-за указанных действий следственных органов и суда Ю.ЛУЦЕНКО был вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека о нарушении статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод относительно права на свободу и личную неприкосновенность. Сейчас дело находится на стадии коммуникации, суд предоставил ему приоритет в рассмотрении. Европейский суд также обратился к правительству Украины о даче объяснений по обстоятельствам задержания и ареста Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, Уполномоченным по правам человека было выяснено, что 28 апреля в знак протеста против необоснованного содержания его под стражей Ю.ЛУЦЕНКО официально объявил голодовку, заявив при этом, что начал ее 22 апреля 2011 года. Во время личного приема Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что препятствовать следствию или же уклоняться от него не намерен.

Исходя из вышеупомянутого, Омбудсман просит генерального прокурора дать поручение рассмотреть вопрос об изменении Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения Апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально медлят с ознакомлением с материалами дела.

Сегодня, 10 мая, жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается. И.ЛУЦЕНКО сообщила, что теперь вес ее мужа составляет 85,5 килограмма, за время голодовки он потерял 20 килограммов.