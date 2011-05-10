МИД России возмутил растоптанный во Львове венок

Власти бездействовали, когда во Львове был растоптан венок с лентой в цветах российского государственного флага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ.

«Праздничные церемонии во Львове, посвященные 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были омрачены рядом недопустимых происшествий. С возмущением вынуждены констатировать, что при фактическом невмешательстве властей у сотрудников российского Генерального консульства во Львове бесчинствующими молодчиками был отобран и растоптан венок с лентой в цветах российского государственного флага, который должен был быть возложен к памятнику советским воинам на Холме Славы», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что местными правоохранительными органами виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, и впредь подобные ситуации будут исключены из практики двусторонних отношений.

Представитель МИД РФ также подчеркнул, что 9 мая во Львове и в ряде других мест в Западной Украине имели место «выходки экстремистски настроенных националистических сил, преследовавших и оскорблявших ветеранов и граждан, для которых день Победы над фашизмом – это святой день, день отдания почестей, уважения и памяти тем, кто эту Победу и принес Европе, освободив ее от нацизма».

А.ЛУКАШЕВИЧ также заявил, что 9 мая в Украине наблюдалось грубое попрание базовых норм в области прав человека, в том числе вытекающих из Европейской конвенции по правам человека. «Рассчитываем, что украинские власти будут неукоснительно соблюдать соответствующие международные обязательства Украины в этой сфере», - отметил он.

«Надеемся, что мудрый украинский народ не позволит экстремистам нарушить созидательную деятельность современной Украины, нанести ущерб поступательному развитию плодотворного и взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества», - добавил А.ЛУКАШЕВИЧ.