В КПУ требуют отобрать у Львова Евро-2012

Первый секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины, народный депутат Алексей БАБУРИН требует запретить Всеукраинское объединение «Свобода» и лишить Львов права на проведение матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского обкома КПУ, таким образом А.БАБУРИН прокомментировал события, произошедшие во Львове 9 мая во время празднования 66-й годовщины Победы.

«Фашистский шабаш, который организовали «свободовцы» во Львове, в очередной раз наглядно продемонстрировал всему миру, что на территории Западной Украины установился фашистский режим. Факт того, что в день государственного праздника, фашисты из «Свободы» избивали мирных граждан, забрасывали ветеранов и людей пришедших возложить цветы к Мемориалу Славы камнями, дымовыми шашками, срывали ордена и георгиевские ленточки, достаточен для привлечения к уголовной ответственности всех участников этих фашистских выступлений. Я буду настаивать на рассмотрении вопроса о запрете фашисткой партии «Свобода», - цитирует пресс-служба А.БАБУРИНА.

Сам А.БАБУРИН заявил УНИАН, что в ближайшее время намерен также подать законопроект «О запрете профашистских неонацистских партий в Украине».

«Мы единственное государство в Европе, которое позволяет такие профашистские выходки», - пояснил А.БАБУРИН, отметив, что вопрос о внесении соответствующего законопроекта коммунисты будут обсуждать уже завтра на заседании фракции.

По данным пресс-службы Запорожского обкома КПУ, на назначенном на 11 мая заседании фракции КПУ в Верховной Раде Алексей БАБУРИН также намерен призвать однопартийцев обратиться к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с требованием лишить Львов права на проведение матчей Евро-2012.

«Я думаю, что меня подержат коллеги из фракции, в вопросе официального обращения к Президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с требованием немедленно лишить Львов права на проведение Евро-2012, поскольку в этом городе невозможно обеспечить безопасность людей. Произошедшее во Львове 9 мая заставит европейцев посмотреть на этот город другими глазами», - цитирует пресс-служба народного депутата.

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове после официальных мероприятий в районе Холма Славы и Марсового поля произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, праздновавшимии День победы, - представителями партий КПУ, «родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО «Свобода», во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации. Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г. р., прострелили ногу, второму, 1988 г. р., милицейской палкой была разбита голова, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Также во время столкновений пострадал председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ и двое журналистов центральных СМИ, однако они за медицинской помощью не обращались.

Кроме того, во время упомянутых мероприятий во Львове пострадал председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, который приехал на празднование Дня Львова и когда увидел, что творится возле Холма Славы, пытался защитить людей, которых били.

В то же время во Львовской городской организации Партии регионов тоже сообщили о двух пострадавших партийцах.