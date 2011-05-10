К Весеннему маршу протеста приобщатся «Дети войны»

Члены Общественной организации «Дети войны» из г. Хмельницкий решили приобщиться к Весеннему маршу протеста, который состоится 19 мая в Киеве в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Соответствующее решение было принято сегодня, 10 мая, в Хмельницком на собрании ОО «Дети войны», которая насчитывает 22 тысячи членов, - это пенсионеры, инвалиды, люди преклонного возраста, сообщили УНИАН в оргкомитете акции «Вперед».

Как отметила председатель ОО «Дети войны» Галина АНТОНЮК, «сегодня все эти граждане оказались за чертой бедности в нашем государстве. Неоднократно члены нашей организации выходили на акции протеста, инициаторами которых выступала Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины. Мы поддержали всеукраинский Автопробег и его требования. 19 мая мы приобщаемся к Весеннему маршу протеста в Киеве, потому что мы должны заставить власть выполнять свои обязательства перед обществом, остановить эксперименты над собственным народом и принять народные реформы в интересах людей, а не чиновников».

В общественной организации особо подчеркивают требования увеличить прожиточный минимум, перечислить средства, полученные от приватизации «Укртелекома», на доплаты пенсионерам, которые получают пенсии, ниже прожиточного минимума, а также отменить единый социальный взнос для работающих пенсионеров и инвалидов.

ОО «Дети войны» также требуют принятия Верховной Радой Украины пакета «народных реформ».

Как сообщал УНИАН, решение о проведении Весеннего марша протеста было принято на заседании Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» 13 апреля. В заседании приняли участие 420 делегатов из всех регионов Украины, участники и организаторы Налогового и Автомайдана. Председателем Народной коллегии была избрана народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ-«Батькивщина»), которая является инициатором разработки «народной реформы», - пакета социально-экономических законопроектов. Принятие пакета «народных реформ» является одним из ключевых требований Весеннего марша протеста, намеченного на 19 мая.

Обсуждение этих законопроектов состоялось в регионах Украины с участием более 300 общественных организаций и профсоюзов. В пакет «народных реформ» входят: Декларация экономической свободы, законопроекты относительно упрощенной системы налогообложения и отмены единого социального взноса для работающих пенсионеров и инвалидов, а также пересчет прожиточного минимума. Кроме этого, пакет содержит инициативы относительно расследования ажиотажного роста цен на продукты питания и наказания виновных, введение персональной ответственности чиновников за должностные преступления, другие социально-экономические предложения.