«Свободовца» подстрелил сын бывшего босса ГАИ

После потасовки во Львове, в которой был ранен в ногу активист ВО «Свобода» Олег Ковпак, задержан сын бывшего заместителя начальника управления ГАИ во Львовской области по фамилии Сопильнык. Как сообщает "Сегодня",именно он, по словам зама начальника ГУ МВД во Львовской области Михаила Курочки, стрелял в Ковпака из травматического пистолета.

Курочка сообщил, что пока известно, что стрелявший с друзьями шел по улице Пасечной, у них были георгиевские ленточки на одежде. Навстречу им двигалась группа представителей ВО "Свобода" и стычка началась именно из-за ленточек.

По видеоматериалам видно, что они начали между собой явно драться, один из них вынул пистолет и выстрелил", - сказал Курочка.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - заявил он.

В результате потасовок 9 мая во Львове пострадали 14 человек. Сотрудники милиции задержали 9 человек по подозрению в мелком хулиганстве. Ведется расследование всех инцидентов.