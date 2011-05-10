Тимошенко добилась своего

Генеральная прокуратура Украины разрешила экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО привлечь народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО в качестве ее защитника в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Сегодня Сергей ВЛАСЕНКО официально допущен Генеральной прокуратурой в качестве моего защитника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это подтверждает законность ее требования о возможности привлечения народного депутата в качестве общественного защитника. «Мы были правы, и мы действительно требовали законных действий. И сегодня уже очевидно, что прокуратура чинила саботаж, потому что Администрация Президента запрещала допускать С.ВЛАСЕНКО вопреки закону», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура ранее отговаривала Ю.ТИМОШЕНКО от привлечения С.ВЛАСЕНКО к делу относительно газовых соглашений в качестве ее защитника.

В начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.