Во Львове созывают внеочередную сессию облсовета

Председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ утверждает, что губернатор Львовской области Михаил ЦЫМБАЛЮК написал заявление об отставке сегодня утром во время разговора с депутатами областного и городского советов от «Свободы» о событиях во Львове 9 мая.

Об этом УНИАН сообщила сама И.СЕХ.

По ее словам, М.ЦЫМБАЛЮК написал заявление в присутствии депутатов и представителей СМИ.

И.СЕХ сообщила, что сегодня группа депутатов от ВО «Свобода» встретилась с губернатором и требовала, чтобы он написал заявление об отставке, поскольку, по словам И.СЕХ, «вчерашние события во Львове, вопреки решению суда, произошли под руководством облгосадминистрации».

«ЦЫМБАЛЮК обманывал областной совет и рассказывал, что неофашисты из «Родини» и «Русского единства» не приехали во Львов, и никаких красных флагов не будет. То есть, он был в заговоре с ними и возглавлял этот заговор. Когда начались драки, мы звонили по телефону ему, но он не брал трубку. Ответственность за пролитую кровь во Львове на нем!», - заявила И.СЕХ.

Она заметила, что сегодня во время встречи с М.ЦЫМБАЛЮКОМ “свободовцы” заявили, что требуют его отставки «и не оставят кабинет, пока он не напишет заявление».

«Михаил ЦЫМБАЛЮК хотел «перевести стрелки на правоохранительные органы за события 9 мая, однако мы сказали четко, что ответственность на нем. Были привезены люди из других областей, и он не мог этого не знать», - отметила И.СЕХ.

Она также сообщила, что в четверг состоится внеочередная сессия Львовского областного совета, во время которой депутаты будут обсуждать события 9 мая во Львове.

«Если М.ЦЫМБАЛЮК таки не уйдет в отставку, мы начнем бессрочные акции протеста по всей Львовской области, пока он не уйдет. Нашей области нужен губернатор-хозяйственник, а не губернатор-полицай», - заявила И.СЕХ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, второму, 1988 г.р., милицейской палкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что вследствие нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были георгиевские ленты.