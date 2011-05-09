Кучма празднует в Новгороде

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА в Великом Новогороде (Россия) принял участие в митинге по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает РИА «Новости», Л.КУЧМА поздравил новгородцев и гостей города с Днем Победы, пожелал ветеранам как можно дольше оставаться в строю, а всем участникам митинга - счастья и мирного неба, возложил цветы к стеле, побеседовал с группой горожан.

Из Великого Новгорода Л.КУЧМА отправился в военный городок Новоселицы, где в братской могиле советских воинов похоронен его отец.

В Новоселицах у Л.КУЧМЫ запланированы встреча с фронтовиками и поминальный обед.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Л.КУЧМА получил разрешение следователя Генеральной прокуратуры на выезд 9 мая в Россию, в поселок Новоселицы Новгородской области для участия в мероприятиях почтения памяти отца Л.КУЧМЫ - Даниила Кучмы, который погиб в 1942 году. Экс-Президент традиционно ежегодно на День Победы посещает место захоронения своего отца.

В марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.